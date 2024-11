Hat eine Polizistin Personen unter Drogen gesetzt und ohne deren Einverständnis sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen? Ermittler gehen dem Vorwurf nach.

In der Wohnung der 27-Jährigen wurden Beweismittel sichergestellt (Symbolbild).

Berlin - Eine Polizistin in Berlin soll zwei Menschen unter Drogen gesetzt und ohne deren Einverständnis sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen haben. Die zwei Betroffenen meldeten den Vorfall bei der Polizei und erstatteten Anzeige, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß.

Zu Geschlecht und Alter der Betroffenen äußerte sich ein Polizeisprecher auf Nachfrage nicht. Den Angaben der zwei Personen zufolge sollen sich weitere Menschen in der Wohnung der Schutzpolizistin aufgehalten haben.

Einsatzkräfte hätten auf einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss am Montagabend die Wohnung der 27 Jahre alten Beschuldigten durchsucht. Dabei seien Beweismittel gefunden worden. Die Polizei hat disziplinarrechtliche Maßnahmen eingeleitet, die vom Ausgang des Strafverfahrens abhingen, wie es hieß.

Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der 27-Jährigen machte der Polizeisprecher keine Angaben dazu, ob die Beschuldigte im Amt bleibt oder nicht. Das Fachkommissariat für Sexualdelikte und das Kommissariat für Beamtendelikte beim Landeskriminalamt ermitteln.