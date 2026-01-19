Ein Passant unterstützt spontan die Polizei: Sein Fahrrad wird zum entscheidenden Hilfsmittel bei der Verfolgung eines mutmaßlichen Ladendiebs in Stuhr-Brinkum.

Stuhr - Ein hilfsbereiter Passant hat einer Polizistin sein Fahrrad für die Verfolgung eines Ladendiebs geliehen. Der 31-jährige Dieb hatte in einem Geschäft in Stuhr-Brinkum mehrere Jacken übereinander angezogen und war ohne zu bezahlen zu Fuß geflüchtet, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge verfolgte den Dieb zunächst. Als die Polizei eintraf, konnte er die Fluchtrichtung beschreiben.

Eine Polizistin rannte dem Flüchtigen hinterher - das sah ein Passant und lieh der Beamtin kurzerhand sein Rad. Damit holte die Frau den Flüchtigen ein und nahm ihn fest. Mit einem dicken Dankeschön bekam der Passant sein Rad anschließend zurück, wie es hieß.