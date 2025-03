Leipzig.- Bereits zum dritten Mal innerhalb von neun Monaten ist die Schimpansenfamilie im Pongoland um ein Baby gewachsen. Schimpansen-Mama Kisha hat ihr Baby namens Evelyn um Silverster geboren.

Zoo Leipzig: Schimpansen-Baby Evelyn nimmt schon Kontakt auf

„Es ist schön zu sehen, wie sich Kishas Tochter in den letzten Wochen entwickelt hat und wie interessiert sie schon an ihre Umgebung ist, der Kopf dreht sich ständig in alle Richtungen. Auch zeigt sich Kisha recht entspannt gegenüber den anderen Gruppenmitglieder, wenn diese Kontakt mit ihrer Tochter aufnehmen und sie lässt es auch zu, dass sie Evelyn für einen kurzen Moment umhertragen, das ist ein schöner Vertrauensbeweis“, erklärt Bereichsleiter Daniel Geissler.

Besonders das neun Monate alte Jungtier Martin zeige Interesse an dem neuen Schimpansen-Baby.

Die Schimpansenfamilie sonnt sich glücklich vereint im Außengehege im Zoo Leipzig. Foto: Zoo Leipzig

Die Affen sind bei den ersten frühlingshaften Temperaturen bereits auf den Außenanlagen unterwegs und genießen, ebenso wie die Zoogäste, das schöne Wetter.

Es ist der zweite Zuchterfolgt bei den Westafrikanischen Schimpansen im Zoo Leipzig in so kurzer Zeit. Am 4. Juni 2024 wurde nämlich Schimpanse Martin geboren. Er ist der Sohn von Schimpansen-Mutter Changa (19).

Jungtier Martin kann bereits gut im Zoo Leipzig das Klettern üben

Jungtier Martin hangelt bereits an den Seilen und beginnt, mit den anderen Schimpansen zu spielen. Bis die Jungtiere zu einer Spielgemeinschaft zusammenwachsen, werden aber noch einige Monate vergehen.

Aber schon heute können sich die Besucher und Besucherinnen auf dieses Miteinander freuen.