Ein Pony rutscht in einen Graben und hält 37 Feuerwehrleute in Atem: Das Tier kann sich nicht selbst befreien, es braucht Hilfe. Und die bekommt es.

Hude - Ein Pony rutscht im Landkreis Oldenburg in einen Graben und steckt fest - wird aber von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage gerettet. Das Tier habe sich am Sonntag in Hude aus eigener Kraft nicht aus dem Graben befreien können, teilte die Feuerwehr mit. Zunächst versuchte die Besitzerin des Ponys zusammen mit einem Landwirt, dem Tier zu helfen, aber ohne Erfolg. Schließlich brachten die Feuerwehrleute Rundschlingen an, um das Pony vorsichtig auf eine Kunststoffplattform zu ziehen. Mit vereinten Kräften zogen sie dann das Tier samt Plattform aus dem Graben.

Auch ein Tierarzt war dabei, um den Gesundheitszustand des Ponys zu überwachen. Das Tier war unterkühlt und geschwächt, es wurde in die Obhut der Besitzerin gegeben. Insgesamt 37 Feuerwehrleute waren im Einsatz.