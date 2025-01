Gut 51 Tage dauert in Sachsen durchschnittlich die Bearbeitung von Steuerbescheiden. Regional gibt es erhebliche Unterschiede.

Berlin/Leipzig - Die Finanzämter in Sachsen sind bei der Bearbeitung von Steuerbescheiden laut einer Statistik etwas schneller geworden. Der Vorgang dauerte im Freistaat 2024 im Schnitt 51,5 Tage. Das geht aus der Auswertung über das Portal „Lohnsteuer-kompakt.de“ im Internet erstellten Steuererklärungen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. 2023 hatte die Bearbeitung im Schnitt noch 59,5 Tage gedauert. Im Ländervergleich liegt Sachsen auf Rang 9.

Die Liste bei den Bundesländern führe Hamburg mit 45,5 Tagen vor Thüringen mit 45,7 Tagen an. Schlusslicht ist Bremen mit 79,7 Tagen. Der Bundesdurchschnitt lag der Auswertung zufolge bei 50,8 Tagen.

Mit 23,8 Tagen das schnellste Finanzamt bundesweit war demzufolge Bensheim in Hessen und Wiesbaden das langsamste (113,3).

Das schnellste Finanzamt in Sachsen war Plauen. Dort wurden den Angaben zufolge die Steuerbescheide in 37,5 Tagen bearbeitet. Am Ende der Rangliste des Freistaates stand Löbau mit 71,7 Tagen.