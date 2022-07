Positiver Coronatest: Braunschweig gegen HSV ohne Fejzic

Braunschweig - Aufsteiger Eintracht Braunschweig muss im ersten Zweitliga-Spiel gegen den Hamburger SV kurzfristig auf seinen Torwart und Kapitän Jasmin Fejzic verzichten. Nach Angaben des Vereins ergab der Corona-Schnelltest des 36 Jahre alten Bosniers am Sonntag ein positives Ergebnis. Die Ergebnisse des PCR-Tests werden erst am Tag nach dem Spiel (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) erwartet. Für Fejzic wird der vom FC Bayern München verpflichtete Ron-Thorben Hoffmann zum ersten Mal in einem Pflichtspiel für die Eintracht im Tor stehen.