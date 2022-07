Postsendung stellt sich als harmlos heraus

Osnabrück - Eine Postsendung mit einer unbekannten Substanz ist bei einem Unternehmen in Osnabrück eingegangen - das Pulver hat sich aber schließlich als harmlos herausgestellt. Einsatzkräfte in Schutzanzügen hätten Proben genommen, mit Hilfe eines Labors des Landeskriminalamts Niedersachsen habe sich dann herausgestellt, dass es sich um einen „harmlosen, haushaltsüblichen Stoff“ handelte, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Details zu dem Pulver wollte er nicht nennen. Verletzt wurde niemand. Zwei Beschäftigte hätten den Brief geöffnet, die Rettungskräfte alarmiert und den Raum verlassen. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Das Gebäude sei sicherheitshalber geräumt worden, sagte der Sprecher. Auch wenn von dem Stoff keine Gefahr ausgehe, seien Ermittlungen eingeleitet worden. Belastend für die Einsatzkräfte in den Schutzanzügen sei die Hitze gewesen.