In Potsdam soll es schon bald eine jüdische Kita geben. Die Betreiber rechnen bereits im Mai mit der Öffnung.

Potsdam - In Potsdam soll ein jüdischer Kindergarten entstehen. Ein solcher Kindergarten sei in Planung und solle bereits im Mai eröffnet werden, sagte Angela Schweers, Vorstandsvorsitzende der Awo in Potsdam. Es brauche noch ein paar Genehmigungen und die Fertigstellung von Restbauarbeiten. Die Awo übernimmt die Trägerschaft der Einrichtung. Zunächst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.

„Es ist für jüdische Kinder, aber auch für Kinder und Eltern, die an der jüdischen Kultur interessiert sind“, beschrieb Schweers die Zielgruppe. Die Kita im Potsdamer Stadtteil Am Stern solle 40 Plätze bieten. Noch seien keine vergeben, sagte Schweers. Dafür müssten erst die restlichen Bauarbeiten beendet sein, dann würden sich die Interessenten die Anlage anschauen können.

Die Idee einer Kita mit jüdischem Schwerpunkt kam von der Jüdischen Gemeinde in Potsdam, wie Schweers erklärte. „Die haben uns angesprochen.“ Die Kita soll später besondere „Sicherungsmaßnahmen“ erhalten. Dazu gehören unter anderem Türöffnungsanlagen und eine Gegensprechanlage mit Kamera.