Noosha Aubel wird offiziell als Oberbürgermeisterin von Potsdam ins Amt eingeführt - mit Amtskette und vielen Gästen.

Noosha Aubel startet mit viel Freude in das Amt als Potsdamer Oberbürgermeisterin. Die Arbeit hat sie bereits aufgenommen, nun folgt die Amtseinführung mit einem Festakt.

Potsdam - Potsdams neue Oberbürgermeisterin Noosha Aubel wird am Dienstagabend (18.00 Uhr) feierlich in ihr Amt eingeführt. Die parteilose Rathauschefin bekommt bei einem Festakt mit rund 200 Gästen die Amtskette überreicht.

Aubel gewann die Stichwahl in der brandenburgischen Landeshauptstadt vor rund drei Wochen mit 72,9 Prozent der Stimmen - gegen einen Kandidaten der SPD. Als eines ihrer ersten Projekte kündigte sie an, sich für mehr Wohnraum und gegen steigende Mieten einzusetzen. Die parteilose Verwaltungschefin will zudem den Dialog mit den Bürgern stärken und ruft dazu auf, sich an der Gestaltung der Stadt zu beteiligen.