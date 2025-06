Potsdam - Nach fast zwei Jahren Sanierung hat Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam mit dem Stadtbad Park Babelsberg wieder zwei Strandbäder. Der amtierende Oberbürgermeister Burkhard Exner überreicht der Bäderlandschaft Potsdam (11.00 Uhr) symbolisch den Schlüssel für das neugestaltete Strandbad am Tiefen See. Der Park Babelsberg gehört zum Unesco-Welterbe. Wegen der besonderen Lage konnte das Bad bis zu einem Flächentausch der Stadt mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg nicht saniert werden.

Mit einer Vereinbarung von Kulturministerium, Stiftung und Stadt wurde der Tausch von Grundstücken möglich. Das Strandbad konnte damit modernisiert werden, die Schlösserstiftung konnte einen historischen Rundweg herstellen und ein Sportverein am See ist gesichert. Die Badegäste müssen sich noch eine Woche gedulden: Mit einem Tag der offenen Tür und kostenlosem Eintritt feiert die Bäderlandschaft Potsdam am 5. Juli die Wiedereröffnung des Stadtbades Park Babelsberg. Ein weiteres Potsdamer Strandbad liegt am Templiner See im Süden.