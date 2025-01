Zweimal haben die Brandenburgerinnen als Außenseiter den MTV Stuttgart in dieser Saison schon geärgert. Sind aller erfolgreichen Dinge nun drei?

Potsdam - Ohne großen Druck gehen die Volleyballerinnen des SC Potsdam ihr Bundesligaspiel am Samstag (17.15 Uhr) beim Meister und Pokalsieger MTV Stuttgart an. „Als Vierter der Tabelle haben wir uns schon einen Puffer erarbeitet zu den Plätzen fünf und sechs, sodass wir dieser Aufgabe beruhigt entgegensehen können“, sagt Geschäftsführer Eugen Benzel.

In dieser Saison hat das Team um Kapitänin Danielle Harbin den MTV Stuttgart schon zweimal besiegt, beide Male daheim: erst mit 3:0 im Bundesliga-Hinspiel, dann mit 3:1 im Pokal-Viertelfinale. „Im ersten Spiel fehlte Stuttgarts beste Angreiferin Krystal Rivers verletzt, im zweiten hat unsere Mannschaft einfach einen absoluten Sahnetag erwischt“, relativierte Benzel die beiden Überraschungserfolge.

Aber auch diesmal wittern die Brandenburgerinnen eine Außenseiterchance. „Die Mannschaft glaubt an sich und ihre Stärken“, sagt Benzel. Was seiner Meinung nach gerade auch psychologisch wichtig ist: „Bei Rückständen geraten unsere Spielerinnen nicht gleich in Panik.“