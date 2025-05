Misstrauen in den eigenen Reihen: Die Jusos in Potsdam fordern SPD-Innenministerin Lange zum Rücktritt auf. Sie werfen ihr politisches Kalkül beim Umgang mit dem Verfassungsschutz vor.

Potsdam - Die Jugendorganisation der SPD im Unterbezirk Potsdam fordert in der Debatte um die Entlassung des Verfassungsschutzchefs den Rücktritt von Brandenburgs SPD-Innenministerin Katrin Lange. Sie solle ihr Amt zur Verfügung stellen, hieß es in einer Mitteilung der Potsdamer Jusos.

Zur Entlassung des Verfassungsschutzchefs Jörg Müller in der vergangenen Woche hatte Lange zur Begründung gesagt, sie sei von ihm erst drei Wochen nach der Einstufung der AfD in Brandenburg als gesichert rechtsextremistische Bestrebung unterrichtet worden. Das notwendige Vertrauen zu Müller sei deswegen nicht mehr gegeben.

Die Jusos in Potsdam kritisierten, sie hielten Langes Darstellung der Vorgänge für nicht glaubwürdig. Sie vermuten aufgrund mehrere Medienberichte, dass die Ministerin doch früher als angegeben von dem Einstufungsvermerk wusste. Es wirke so, als ob Lange „bewusst und politisch motiviert“ die Entscheidung zur Hochstufung der AfD hinausgezögert habe und so den brandenburgischen Verfassungsschutz an einer effektiven Arbeit gehindert habe.

Ministerin hat an Vertrauen verloren

Die Ministerin habe in breiten Juso-Kreisen wegen ihrer Positionen in der Migrationspolitik in den vergangenen Monaten Vertrauen eingebüßt, teilten die Jusos weiter mit. „Die jüngsten Geschehnisse im Zusammenhang mit der Abberufung von Verfassungsschutz-Chef Jörg Müller sind für uns aber der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.“

Am Wochenende werden die brandenburgischen Jusos bei einer Landesdelegiertenkonferenz über den Streit um die Innenministerin diskutieren. Erwartet werden auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Lüttmann und der kommissarische SPD-Generalsekretär Kurt Fischer, die sich klar an die Seite Langes stellen. An der Parteibasis und auch bei einigen SPD-Abgeordneten im Landtag herrscht weiter Unruhe wegen des Umgangs der Innenministerin mit dem Verfassungsschutz.