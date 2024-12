Potsdam - Die Volleyball-Frauen des SC Potsdam müssen den Traum vom ersten Pokalsieg in der Vereinsgeschichte begraben. Das Team von Trainer Riccardo Boieri verlor in der heimischen Arena das Halbfinale gegen den Bundesliga-Spitzenreiter Dresdner SC mit 2:3 (25:21, 21:25, 25:23, 23:25, 11:15) und verpasste damit die vierte Finalteilnahme.

In einem hochklassigen Spiel auf Augenhöhe gelang den Gastgeberinnen vor 1466 Zuschauern der bessere Start. Sie agierten sehr druckvoll in Aufschlag und Angriff, waren taktisch im Block- und Feldabwehr gut vorbereitet.

Im zweiten Abschnitt steigerten sich jedoch die Gäste aus Sachsen, schlugen besser auf, erhöhten die Durchschlagskraft im Angriff und vor allem stand die Abwehr stabiler. Im dritten Satz wogte das Geschehen hin und her, am Ende sicherten sich die Potsdamerinnen dank einer starken Blockabwehr den 2:1-Satzvorsprung.

Doch der Tabellenführer ließ sich nicht beeindrucken, entschied den vierten Abschnitt in der engen Schlussphase für sich. Im Tiebreak stand die Partie lange auf Messers Schneide, doch in der Schlussphase bewiesen die DSC-Damen ihre Qualität in Angriff und Abwehr, während sich Potsdam einige leichte Fehler erlaubte. Nach 126 Minuten war die Niederlage der Gastgeberinnen besiegelt.