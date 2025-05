Potsdam - Der Oberbürgermeister von Potsdam, Mike Schubert, hat seine Abwahl aus dem Amt per Bürgerentscheid als „Ausdruck demokratischer Willensbildung“ bezeichnet. In einer ersten Stellungnahme laut Mitteilung der Stadt sagte der SPD-Politiker, das Ergebnis nehme er mit Respekt an. „Politische Ämter werden auf Zeit vergeben“. Schubert weiter: „Potsdam ist meine Heimat - und es war mir eine Ehre, ihr in dieser Funktion dienen zu dürfen.“ Beim Bürgerentscheid sprachen sich 68,3 Prozent der Wählerinnen und Wähler für das vorzeitige Amtsende des SPD-Rathauschefs aus.