Prämie für Schüler-Praktika auch in den Herbstferien

Praktikumsprämie bei Schülern in Thüringen gefragt

Erfurt - Der Fördertopf des Landes für Schüler-Praktika im Handwerk ist nochmals aufgefüllt worden. „Angesichts der hohen Nachfrage nach der Praktikumsprämie soll auf diese Weise sichergestellt werden, dass auch in den Herbstferien Schülerpraktika unterstützt werden können“, erklärte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums auf Anfrage in Erfurt. Im August seien weitere 30.000 Euro zur Verfügung gestellt worden.

Nach zweimaliger Aufstockung ständen in diesem Jahr insgesamt 105.000 Euro für diesen Zweck zur Verfügung. Damit könnten bis zu 875 Praktikumswochen gefördert werden.

Prämie von 120 Euro pro Praktikumswoche

Mit der Prämie, die auch nach Angaben der Handwerkskammern für großes Interesse sorgt, soll ein Schritt für höhere Ausbildungszahlen im Handwerk gegangen werden. 120 Euro pro Woche erhalten Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren für ein Ferienpraktikum. Jeder Schüler könne pro Jahr eine Praktikumsprämie für maximal vier Wochen erhalten, wodurch er oder sie mit insgesamt 480 Euro unterstützt werden könnten.

Im Handwerk bleiben - wie in einigen anderen Wirtschaftsbereichen auch - immer wieder Ausbildungsstellen unbesetzt. „Die Praktikumsprämie schafft einen zusätzlichen Anreiz für Schülerinnen und Schülern, verschiedene Handwerksberufe kennenzulernen und ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen auszuloten“, erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD).

Ziel: weniger Ausbildungsabbrüche

Auf dieser Grundlage könne eine fundiertere Berufswahl getroffen werden. Dem praktischen, quasi analogen Erfahren und Ausprobieren komme eine größere Bedeutung zu als noch vor zehn, zwanzig Jahren. Tiefensee hofft, dass sich damit auch die Zahl von Ausbildungsabbrüchen aufgrund falscher Vorstellungen vom Beruf verringert.

Die Handwerkskammer Erfurt berichtete von einem Erfolg der Praktikumsprämie in den Sommerferien. Allein in ihrem Bereich könnten in den Herbstferien etwa 100 weitere Praktikumswochen gefördert werden. „Die anhaltend hohe Nachfrage nach der Prämie zeigt, dass das Instrument richtig und wichtig ist“, äußerte Kammerpräsident Stefan Lobenstein.

Die Kammer verwies darauf, dass die Anmeldung über ihre Website erfolge. Da in die erste Woche der Thüringer Herbstferien ein Feiertag falle, könnten in der Regel nur Praktika in der zweiten Ferienwoche finanziell unterstützt werden.