Erfurt - In Thüringen werden auch in diesem Jahr wieder herausragende Geschäftsideen, erfolgreiche Jungunternehmen und gelungene Betriebsnachfolgen prämiert. Existenzgründer und Start-ups könnten sich bis zum 9. September für den Gründungspreis ThEx Award bewerben, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. In vier Kategorien werden demnach Preisgelder in Höhe von 71.000 Euro vergeben. Die Auszeichnungen werden am 19. November in Erfurt verliehen.