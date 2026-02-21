Kultur Preisträger der 76. Berlinale
Das Politdrama „Gelbe Briefe“ von İlker Çatak hat den Goldenen Bären gewonnen. Die Auszeichnungen im Überblick.
Berlin - Die Preisträgerinnen und Preisträger der 76. Berlinale stehen fest. Ein Überblick:
Goldener Bär für den besten Film: „Gelbe Briefe“ von İlker Çatak
Silberner Bär Großer Preis der Jury: „Kurtuluş“ von Emin Alper
Silberner Bär Preis der Jury: „Queen at Sea“ von Lance Hammer
Silberner Bär für die beste Regie: Grant Gee für „Everybody Digs Bill Evans“
Silberner Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle: Sandra Hüller in „Rose“
Silberner Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle: Anna Calder-Marshall und Tom Courtenay in „Queen at Sea“
Silberner Bär für das beste Drehbuch: Geneviève Dulude-de Celles für „Nina Roza“
Silberner Bär für eine herausragende künstlerische Leistung: Anna Fitch und Banker White für „Yo (Love is a Rebellious Bird)“
Bester Dokumentarfilm: „If Pigeons Turned to Gold“ von Pepa Lubojacki
GWFF Preis Bestes Spielfilmdebüt: „Chronicles From the Siege“ von Abdallah Alkhatib