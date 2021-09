Preisverleihung an Berliner Künstlerin: Retrospektive

Altenburg - Die Berliner Künstlerin Ruth Wolf-Rehfeldt erhält am Samstag den Gerhard-Altenbourg-Preis des Altenburger Lindenau-Museums. Verbunden mit der Verleihung dieser bedeutendsten Kunstauszeichnung Thüringens eröffnet am Wochenende zugleich eine Ausstellung mit Werken der nunmehr zwölften Preisträgerin im Prinzenpalais des Altenburger Residenzschlosses. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert, wovon 10.000 Euro als Preisgeld ausgegeben werden und die übrige Summe für die Schau und einen Katalog genutzt wurde.

Wolf-Rehfeldt erlangte vor allem durch ihre Schreibmaschinengrafiken Bekanntheit. Die gelernte Bürokraft begann in den 1970er Jahren mit ihrer Schreibmaschine Zeichen, Zahlen und Buchstaben auf Papier zu Bildern zu verdichten und spielte dabei mit Sprache und Mehrdeutigkeiten. So schuf sie abstrakte Kompositionen, aber auch Formen wie Schmetterlinge, Schuhe oder Wellen.

Die Retrospektive in Altenburg wirft einen umfangreichen Blick auf das Wirken der heute 89-Jährigen, die ihre künstlerische Arbeit nach dem Fall der Berliner Mauer einstellte. Vom 26. September bis 14. November würdigt die Schau alle Schaffensphasen der in Wurzen geborenen und in Berlin lebenden Wolf-Rehfeldt, wie das Lindenau-Museum am Donnerstag weiter mitteilte.

Gezeigt werden knapp 200 Exponate. Zu besichtigen sind neben ihren Schreibmaschinenarbeiten auch Collagen und Malereien, die bislang nur wenig in der Öffentlichkeit bekannt sind. Die Ausstellung wurde durch eine Vielzahl an Leihgaben unter anderem aus Galerien und Museen aus Berlin, Bremen, Cottbus und Schwerin ermöglicht.

Mit dem Gerhard-Altenbourg-Preis werden seit 1998 im zweijährigen Turnus herausragende Künstler für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist nicht an Landesgrenzen gebunden.