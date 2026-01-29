Chemnitz/Leipzig - Mit rund zwei Jahren Verspätung rollt ab nächster Woche fahrplanmäßig erstmals ein Akkuzug auf der Strecke Leipzig-Chemnitz. Der Zug vom Typ Coradia Continental der Firma Alstom starte 5.31 Uhr im Hauptbahnhof Chemnitz, teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen mit. Er fährt in Doppeltraktion - das sind zwei aneinander gekoppelte Züge - und bietet damit 300 Sitzplätze. In den kommenden Monaten sollen dann die bisherigen Doppelstockzüge komplett durch die modernen Akkuzüge auf der Strecke abgelöst werden, hieß es. Laut VMS nehmen damit erstmals überhaupt in Sachsen Akkuzüge regulär den Fahrplanbetrieb auf.