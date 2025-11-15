Kann man die Wiener Balltradition mit der Hip-Hop-Kultur verbinden? Im Roten Rathaus wird das am Samstagabend versucht. Achtung: Es gilt ein ungewöhnlicher Dresscode.

Berlin - Erstmals wird im Roten Rathaus in Berlin ein Hip-Hop-Ball gefeiert. Die Veranstaltung am Samstagabend soll den Glanz eines Opernballs mit der Lässigkeit urbaner Kultur verbinden, wie die Organisatoren ankündigten. Dabei gilt auch ein Dresscode: Gäste sollen etwa in Abendkleid oder Anzug kommen - auf jeden Fall aber Turnschuhe tragen.

Der Ball fand erstmals vor einigen Jahren in Österreich statt, nun kommt er nach Berlin. Auf dem Programm stehen etwa Graffitikunst, Breakdance und DJs. Auch der Wiener Walzer soll neu interpretiert werden.