Was bewirkt der Trainerwechsel? Mit Stefan Leitl will Hertha BSC raus aus der Gefahrenzone. Am Freitag kommt ein Traditionsclub ins Berliner Olympiastadion.

Mit Stefan Leitl als Coach will Hertha BSC zurück in die Erfolgsspur.

Berlin - Mit Stefan Leitl als neuem Trainer will Hertha BSC zurück in die Erfolgsspur finden. Nach vier Niederlagen in Serie muss der Fußball-Zweitligist am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Nürnberg gewinnen, um sich ein größeres Polster auf die Abstiegsränge zu verschaffen. Unter Leitls Vorgänger Cristian Fiél hatten die Berliner nur zwei Liga-Heimspiele gewinnen können.

Viel Vorbereitungszeit blieb Leitl mit seiner neuen Mannschaft nicht. Am Dienstag leitete der 47 Jahre alte Münchner erstmals das Training des ambitionierten Hauptstadt-Clubs, der mittlerweile auf Platz 14 abgestürzt ist. Baustellen gibt es viele. Hertha muss mehr Tore schießen, die Standards besser ausspielen und die individuellen Fehler in der Abwehr massiv verringern.