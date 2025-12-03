Zum bereits fünften Mal ist Prinzessin Kate Gastgeberin des Weihnachtsgottesdienstes in der Westminster Abbey. Vorab schreibt sie bewegende Worte an die Gäste.

London - Nach einem aufwühlenden Jahr für die britische Königsfamilie erinnert Prinzessin Kate an die besondere Bedeutung von Weihnachten. In einer Zeit, in der das Leben manchmal zerrissen oder unsicher erscheine, lade die Weihnachtszeit dazu ein, sich daran zu erinnern, wie wichtig es ist, einander mit Großzügigkeit, Verständnis und Hoffnung zu begegnen, schreibt die 43-Jährige in einer Grußbotschaft an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihres traditionellen Weihnachtsgottesdienstes an diesem Freitag (5. Dezember).

Kate ist in der weltbekannten Westminster Abbey zum fünften Mal Gastgeberin des Gottesdienstes „Together at Christmas“. Erwartet werden rund 1.600 Menschen, darunter auch Prominente wie Hollywoodstar Kate Winslet. Der Gottesdienst biete einen „Moment gemeinsamer Verbundenheit“, schreibt die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (43). Weihnachten erinnere daran, wie sehr „unsere Leben miteinander verwoben sind“.

Trotz aller Hektik und Familientraditionen gebe es ein stilleres Gefühl dessen, was diese Zeit wachrufe. Es liege eine Sanftheit in der Weihnachtszeit, „die uns an etwas erinnert, was leicht zu vergessen ist: dass das, was wir tun, von Bedeutung ist“, schreibt Kate.

Schwierige Monate für die Royals

Die Prinzessin hatte im vergangenen Jahr eine Krebserkrankung öffentlich gemacht, im Januar gab sie bekannt, sie sei erleichtert, nun auf dem Weg der Besserung zu sein. Ihr Schwiegervater, König Charles III. (77) wird weiterhin wegen einer nicht näher bekannten Krebserkrankung behandelt.

In den vergangenen Wochen hatte sich die Königsfamilie mit dem Skandal um den mittlerweile zum Bürger degradierten Bruder von Charles, Andrew Mountbatten Windsor (65), beschäftigen müssen. Dem 65-Jährigen wurden alle Titel und Ehren entzogen, Weihnachten wird er nicht mit der königlichen Familie feiern. Grund dafür war die Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Dem Vernehmen nach war William die treibende Kraft hinter dem Durchgreifen des Königs.