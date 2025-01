Frankfurt/Main - Merlin Polzin hat die höchste Trainerstufe im deutschen Fußball erklommen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, gehört der Coach des Zweitliga-Spitzenreiters Hamburger SV zu den 17 Absolventen des jüngsten Pro-Lizenz-Lehrgangs. Auch Daniel Brinkmann, Trainer des Drittligisten Hansa Rostock, sowie die Assistenzcoaches Loic Favé (HSV), Lars Barlemann (Hannover 96) und Marc Pfitzner (Eintracht Braunschweig) sind jetzt Inhaber der Pro Lizenz.

Er habe sich durch die Lehrgangsteilnahme „in sämtlichen Bereichen spürbar weiterentwickelt“, wurde Polzin in einer DFB-Mitteilung zitiert. Die Inhalte habe er in seiner Zeit als Interimstrainer des HSV im Februar 2024 sowie beim Aufrücken zum Chef im November vergangenen Jahres „direkt in der Praxis anwenden“ können.