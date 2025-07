Magdeburg/Halberstadt/Naumburg - Internetauftritte mehrerer Kommunen in Sachsen-Anhalt sind am Dienstag nicht erreichbar gewesen. Während magdeburg.de im Laufe des Vormittags wieder aufgerufen werden konnte, waren burgenlandkreis.de und halberstadt.de länger nicht erreichbar. In den Pressestellen wurde auf einen externen Dienstleister verwiesen, der an der Behebung des Problems arbeite. Die Arbeit der Verwaltung sei nicht betroffen, hieß es weiter auf Nachfrage. Auch bei anderen Kommunen außerhalb Sachsen-Anhalts gab es Probleme.