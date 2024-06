Hannover - Groß- und Schwertransporte (GST) dürfen in Zukunft den menschlichen Beifahrer durch einen digitalen ersetzen. Das Land Niedersachsen beteiligt sich an einem bundesweiten Pilotprojekt von Ländern und Autobahn GmbH des Bundes. Antragsteller und Transporteure haben nun die Wahl. „Der digitale Beifahrer ist eins dieser Beispiele, wie digitale Lösungen die Arbeitswelt im positiven Sinne beeinflussen“, sagte Verkehrsminister Olaf Lies am Donnerstag. „Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sehen wir, dass durch solche Anwendungen Lückenschlüsse erfolgen.“

Der digitale Beifahrer ersetze die oftmals ohnehin nicht mehr vorhandene Arbeitskraft, und er optimiere und erleichtere Prozesse. „Ich verspreche mir davon, dass GST einfacher und schneller ans Ziel kommen. Das wird Kosten sparen und hilft am Ende auch unserer Klimabilanz“, betonte der SPD-Politiker. Die Erprobung des digitalen Beifahrers endet zunächst Ende 2025 beziehungsweise vorzeitig, falls eine bundeseinheitliche Regelung in Kraft tritt.

Die betreffenden Transporte seien komplexe Angelegenheiten, bei denen oft eine Begleitperson nötig sei, die den Überblick behält, damit sich der Fahrer auf seine Aufgabe konzentrieren kann. Mittlerweile sei die Technik so fortschrittlich, dass sie den Job der menschlichen Begleitperson übernehmen könne, hieß es.

Diese Systeme überwachen in Echtzeit die Routen und weisen die Fahrer auf einzuhaltende Vorschriften aus dem Erlaubnis- und Genehmigungsbescheid hin. Dazu gehören etwa Auflagen, Beschränkungen und Fahrtanweisungen. Großraum- und Schwertransporte würden damit sicherer, zuverlässiger und schonender für die Straße.