Magdeburg - Mit Gestrüpp zugewachsene Denkmäler, fast vergessene Orte der Geschichte oder versteckte Ruinen: Sogenannte Lost Places finden sich überall. In Sachsen-Anhalt will die Historische Kommission nun alle Orte sammeln und auf einer digitalen Landkarte veröffentlichen. Das teilte das Innenministerium des Landes am Freitag mit. Dazu werden alle Menschen, Schulen und sonstige Einrichtungen aufgerufen, über jene Orte zu berichten. Die individuellen Erlebnisse sollen dann in unterschiedlichen Formen, beispielsweise als Podcast oder Text, online zur Verfügung gestellt.

„Alle Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihrer Heimat einmal mehr verbunden fühlen, wenn sie um die Geschichte unseres Landes, historische Orte und in Vergessenheit geratene Gebäude in ihrer Region wissen“, teilt Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) mit. Das Land Sachsen‑Anhalt unterstützt dieses Projekt im Jahr 2024 finanziell mit 10 000 Euro.



Die Historische Kommission e.V. ist eigenen Angaben zufolge eine Vereinigung von Wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen. Sie verfolgt unter anderem das Ziel, die Geschichte des Landes Sachsen-Anhalt zu vermitteln.