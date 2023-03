Hannover/Oldenburg - Niedersachsen fördert ein Projekt zur Speicherung von überschüssigem Solarstrom in Wasserstoff mit rund 2,9 Millionen Euro. Rund 2,7 Millionen Euro davon gehen an das Unternehmen Schrand Energy, weitere 230.000 Euro an die Hochschule Osnabrück, wie das Energieministerium in Hannover am Dienstag mitteilte. Das System - eine Kombination aus Energiespeicher, Elektrolyseur, Brennstoffzelle und Wasserstofftank - soll zunächst in einem firmeneigenen Neubau zum Einsatz kommen und dort das Gebäude CO2-neutral und ohne externe Energie-Lieferungen versorgen. Später soll das Konzept auf andere Gebäude übertragen werden.

„Erneuerbare Energien sind unerlässlich, wenn wir das Klima schützen wollen. Manchmal haben wir jedoch große Mengen, ohne sie speichern zu können“, sagte Energieminister Christian Meyer (Grüne). Das Projekt vereine daher Solarenergie und Wasserstoff-Technologie. „Das schont das Klima und den Geldbeutel und stärkt die heimische Wirtschaft mit günstiger, sauberer Energie“, sagte Meyer.