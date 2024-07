Halle/DUR. - Die Promi-Welt trauert: Der bekannte Berliner Promi-Fotograf Juri Reetz ist tot. Er starb am Montag im Alter von 61 Jahren, wie die Fotoagentur "Sabine Breuer" am Mittwoch in einer emotionalen Mitteilung auf Instagram bekannt gab.

"Juri war ein herzensguter Mensch und wird uns allen sehr fehlen. Mit seinem großen Engagement und seiner humorvollen Art hinterlässt er eine riesige Lücke in unserem Team", heißt es in dem Beitrag. Reetz sei unter "tragischen Umständen" ums Leben gekommen.

Juri Reetz hatte wohl Streit mit Ex-Freundin

Wie unter anderem die "Bild" berichtet, wurde Reetz am Montag in seiner Wohnung in Berlin erstochen aufgefunden. Bei der mutmaßlichen Täterin handelt es sich laut der Zeitung um seine Ex-Freundin.

Die Berliner Polizei hatte am Dienstag lediglich anonym über ein Tötungsdelikt informiert. Demnach hatten Zeugen gegen 16.20 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie Schreie in der Wohnung in Berlin-Spandau gehört hatten. Als die Beamten eintrafen, öffnete ihnen eine 40-Jährige die Tür. In der Wohnung fand die Polizei den 61-Jährigen mit diversen Stich- und Schnittverletzungen.

Man gehe davon aus, dass die Tatverdächtige in Notwehr gehandelt habe, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft der "Morgenpost". Reetz habe sie im Streit attackiert. Die Frau ist nach einer kurzzeitigen Festnahme wieder auf freiem Fuß.

Prominente trauern um Fotografen Juri Reetz

Unter Prominenten löste die Nachricht vom Tod des bekannten Fotografen große Bestürzung aus. Julian F.M. Stoeckel beispielsweise schrieb bei Instagram: "Ich bin schockiert und sprachlos!" Reetz sein ein lieber Freund gewesen und "einer DER Presse- und Society-Fotografen in Deutschland".

Zahlreiche Schauspieler, Models und Moderatoren bekundeten in den Kommentaren auf Instagram ihre Trauer und ihr Mitgefühl für die Familie. Schauspielerin Susan Sideropoulos schrieb: "OMG wie furchtbar. Es war immer eine Freude, ihn zu sehen, über so viele Jahre. Mein Mitgefühl und ganz viel Kraft für seine Liebsten." Schauspieler Hardy Krueger Jr. sprach vielen aus der Seele: "Du wirst fehlen!"