Stars, Familie und Fans feiern am Ku'damm die Einweihung des Harald-Juhnke-Platzes – ein Ort, an dem der Entertainer selbst viele unvergessliche Abende prägte.

Berlin - Berlin würdigt den Schauspieler, Sänger und Entertainer Harald Juhnke (1929–2005) mit einem eigenen Platz in Charlottenburg. Im Beisein zahlreicher Prominenter aus der Showbranche wurde der bereits zum 1. September umbenannte Harald-Juhnke-Platz am Kurfürstendamm nun feierlich eingeweiht.

Nach einer Feier, bei der Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und mehrere Künstler Juhnkes Lebenswerk würdigten, wurde symbolisch das Straßenschild enthüllt. Wegner sagte, Juhnke sei „ein ganz Großer“ gewesen und habe Millionen begeistert. „Es gibt wenige Menschen, die es so doll verdient haben, in Berlin einen eigenen Platz zu bekommen, wie Harald Juhnke.“

Viel Prominenz dabei

An der Feier nahmen Juhnkes Frau Susanne und sein Sohn Oliver teil. Dabei waren auch Schauspieler wie Ben Becker, Mariella Ahrens, Barbara Schöne oder Anouschka Renzi. Entertainer Karsten Speck kam ebenso wie Schauspieler und Theatermacher Dieter Hallervorden oder der ehemalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD).

Juhnke begeisterte Publikum über Jahrzehnte

Der gebürtige Berliner Juhnke prägte über Jahrzehnte das kulturelle Leben der Stadt und zählte zu den bekanntesten Bühnen- und Fernsehgrößen Deutschlands. Sendungen wie „Ein verrücktes Paar“ oder seine Show „Musik ist Trumpf“ waren Publikumsmagnete.

Der nach ihm benannte Platz an der Kreuzung Kurfürstendamm, Grolmanstraße und Uhlandstraße befindet sich an einem Ort, der eng mit Juhnkes künstlerischem Wirken verbunden ist: Direkt nebenan sind die Ku'damm-Bühnen, in denen der Entertainer und Schauspieler viele Erfolge feierte.

Entertainer als Multitalent

Juhnke gilt bis heute als einer der größten Entertainer Deutschlands. Er war ein Multitalent und wirkte in unzähligen Shows, Serien, Filmen und Theaterstücken mit. Als Synchronsprecher lieh er zudem Hollywoodgrößen wie Charles Bronson und Marlon Brando die Stimme.

Juhnke geriet aber auch immer wieder durch seinen Alkoholkonsum in die Schlagzeilen. Er starb an Demenz erkrankt im April 2005.