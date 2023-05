Duderstadt - Der Prothesenhersteller Ottobock liefert Hilfscontainer für die Prothesenfertigung in das Erdbebengebiet in der Türkei. Am Donnerstag brach ein Lastwagen vom Firmengelände des Unternehmens in Duderstadt (Landkreis Göttingen) in Richtung Adana in der Türkei auf. „Das Ziel ist es, Mitte Mai mit der ersten Versorgung zu starten“, teilte das Unternehmen mit. Bei dem Erdbeben am 6. Februar in der Türkei und Syrien sind Zehntausende Menschen gestorben, viele wurden verletzt.

Zwei Container liefert Ottobock: ein Behandlungs- und ein Werkstattmodul. In der Türkei sollen sie so lange wie nötig beim Ausbildungs- und Forschungskrankenhauses in Adana auf angesiedelt werden. „Im engen Dialog mit dem Krankenhaus können wir die Patientinnen und Patienten nach ihrer stationären Behandlung in unseren Containern medizintechnisch versorgen“, sagte Dominik Diedrich von Ottobock. Die Kosten für die Container und Prothesen finanziert das Unternehmen selbst sowie über seine Stiftung.

Wegen der komplizierten Planung und weil die akute Versorgung Vorrang hatte, seien die Container nicht direkt im Februar geliefert worden. Für Ottobock ist es nicht das erste Mal, dass Hilfscontainer in Krisenregionen geliefert werden. In Gaziantep an der türkisch-syrischen sowie im ukrainischen Lviv stehen ebenfalls Hilfsmodule des Unternehmens für Flüchtlinge und Kriegsverletzte.

Die rund drei Tonnen schweren Module entsprächen dem neuesten Stand der Technik. In dem ersten sechs Meter langen Container werden die Patienten unter anderem vermessen. In der Ottobock-Niederlassung in Istanbul sollen dann anhand dieser Daten Schafte - also Bauteile, mit denen Prothesen am Körper befestigt werden - angefertigt werden. Durch den Werkstattcontainer könnten in Adana noch Anpassungen vorgenommen werden. Die Werkstatt ist unter anderem mit Spezialfräsen und Werkbänken ausgestattet.