Am Leipziger Landgericht beginnt ein Prozess nach einer tödlichen Messerattacke in der Leipziger Eisenbahnstraße. (Symbolfoto)

Leipzig - Zehn Monate nach einer tödlichen Messerattacke auf der Eisenbahnstraße in Leipzig beginnt in der kommenden Woche am Leipziger Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen 41-jährigen Täter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Der Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft soll am 29. Juni vorigen Jahres gegen 1.00 Uhr auf der Eisenbahnstraße einen Mann mit einem Messer attackiert haben.

Das 48-jährige Opfer wurde von Stichen in den Rücken sowie den Kopfbereich getroffen und zunächst notoperiert. Der Mann erlangte jedoch nicht mehr das Bewusstsein und starb im Dezember. Er war libyscher Staatsbürger.

Mögliche Hintergründe zu der vorgeworfenen Tat sind noch unklar und sollen in der Hauptverhandlung geklärt werden. Der Prozess beginnt am Mittwoch (30. April). Es sind insgesamt 15 Verhandlungstermine bis August angesetzt.