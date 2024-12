Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind längst im Alltag von Jugendlichen. Damit auch die Wirklichkeit in den Schulen das widerspiegelt, soll es neue Möglichkeiten beim Abitur geben.

Prüfung auch mal als Podcast – Land will Abi modernisieren

Das Abi in Niedersachsen soll moderner werden. (Symbolbild)

Hannover - Ein Podcast fürs Abi – Niedersachsen will den Schulabschluss am Gymnasium modernisieren. Eine grundlegende Reform der Oberstufe soll mehr Wahlfreiheit und Entlastung bringen, wie das Kultusministerium in Hannover mitteilte. Als neue Prüfungsformate sollen etwa Podcasts, Ausstellungskonzeptionen oder Podiumsdiskussionen möglich werden.

„In der Oberstufenreform liegt eine große Chance auf echte Modernisierung und Bildungsgerechtigkeit“, sagte Ministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) laut der Mitteilung. Die Veränderungen werden ihr zufolge prägend sein für die nächsten Generationen von Schülerinnen und Schülern in allen niedersächsischen Oberstufen und den beruflichen Gymnasien.

Für mehr Wahlmöglichkeiten sollen vorgegebene Schwerpunkte mit starren Fachkombinationen aufgehoben werden. Zur Entlastung von Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern soll das vierte Schulhalbjahr der Oberstufe weitestgehend von Klausuren freigehalten werden.

Mit der Reform will Niedersachsen den bundesweiten Vereinbarungen durch die Kultusministerkonferenz (KMK) gerecht werden, mit denen die Länder eine bessere Vergleichbarkeit des Abiturs in Deutschland anstreben. Außerdem werde einer Forderung des Bundesverfassungsgerichts Rechnung getragen, das seit 2017 eine verbesserte Vergleichbarkeit der Abitur-Noten fordert.