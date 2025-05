Jetzt wird es ernst für Schülerinnen und Schüler an den sächsischen Fachoberschulen. Die Abschlussprüfungen stehen an.

Prüfungen an Fachoberschulen beginnen

Kultusminister Conrad Clemens (CDU) dankt den Lehrern für ihre Arbeit anlässlich der Prüfungen an den Fachoberschulen. (Archivbild).

Dresden - Für 2764 Schülerinnen und Schüler an Fachoberschulen in Sachsen beginnen an diesem Freitag die Abschlussprüfungen. Zudem legen rund 329 Schülerinnen und Schüler zusätzlich die Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife im Rahmen ihrer beruflichen Weiterbildung ab, wie das Kultusministerium mitteilte. Gestartet wird mit den allgemeinbildenden Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik. Danach folgen die fachrichtungsbezogenen Fächer wie Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen, Angewandte Physik, Gesundheitsförderung und Soziale Arbeit.

„Das Ziel ist nun zum Greifen nah. Jetzt gilt es das Gelernte abzurufen und die Nerven zu bewahren“, sagte Kultusminister Conrad Clemens (CDU). Er bedankte sich zudem bei den Lehrerinnen und Lehrer die ihre Schützlinge bestens auf die Prüfungen vorbereiten.