Dresden - Für gut 21.100 Oberschüler und Förderschüler in Sachsen rückt der letzte Schultag näher. Sie beginnen an diesem Mittwoch ihre Abschlussprüfungen, teilte das Kultusministerium am Montag in Dresden mit. Los geht es mit Englisch. 17.348 Schülerinnen und Schüler streben einen Realschulabschluss an, 3789 einen Hauptschulabschluss. Realschüler absolvieren insgesamt vier schriftliche und eine mündliche Prüfung. Die mündlichen Prüfungen finden im Zeitraum vom 13. Mai bis 12. Juni 2024 statt, die Schulen legen die Termine selbst fest. Mitte Juni sollen die Zeugnisse übergeben werden.

Kultusminister Christian Piwarz (CDU) will den Mädchen und Jungen die Daumen drücken und wünschte vorab viel Erfolg. „Der Schulabschluss ist zum Greifen nah. Jetzt gilt es, Nerven zu bewahren, damit das Gelernte abgerufen werden kann.“ Zugleich dankte er den Lehrkräften. Im vergangenen Jahr hatte die Kultusministerkonferenz beschlossen, dass es keinen Corona-Bonus mehr geben wird. Der aktuelle Jahrgang konnte wieder vollständig in Präsenz unterrichtet werden.