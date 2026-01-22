Die Sächsische Staatskapelle setzt ihre Zusammenarbeit mit dem Gustav Mahler Jugendorchester fort. Ein Auftritt mit jugendlicher Verstärkung wird zu einem Fest der Romantik.

Dresden - Die Staatskapelle Dresden ist für einen Auftritt mit einigen Musikern des Gustav Mahler Jugendorchesters im Kulturpalast Dresden vom Publikum ausgiebig gefeiert worden. Unter Leitung des Südkoreaners Myung-Whun Chung - Erster Gastdirigent der Staatskapelle - erklangen Werke aus der romantischen Epoche. Nach der Ouvertüre zur Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber das Klavierkonzert a-Moll von Robert Schumann und die 9. Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ von Antonín Dvořák.

Yunchan Lim spielt erstmals mit einem deutschen Orchester

Das Schumann-Konzert wurde von einem Shootingstar der Klassikszene interpretiert: Yunchan Lim. Der Südkoreaner ist mit seinen 21 Jahren bereits preisgekrönt und hatte - im Saal der Philharmonie hörbar - zahlreiche Fans aus seinem Heimatland dabei. Fachleute sagen ihm eine große Karriere voraus. In Dresden trat er erstmals mit einem deutschen Orchester auf.

Myung-Whun Chung (73) hat sich wiederholt um den kulturellen Austausch mit Nordkorea verdient gemacht. Seine Mutter stammt aus Nordkorea. Ab 2027 ist er der erste aus Asien stammende Dirigent, der als Musikalischer Leiter an der Mailänder Scala arbeitet. Er wird damit Nachfolger von Riccardo Chailly.

Nach dem Konzert geht es auf Tournee nach Südkorea

Die Sächsische Staatskapelle Dresden pflegt eine Kooperation mit dem Gustav Mahler Jugendorchester, das hochtalentierte Musikerinnen und Musiker aus europäischen Ländern vereint. Nach dem Konzert begleiten die jetzt am Programm beteiligten jungen Künstler die Staatskapelle auf einer kurzen Südkorea-Tournee. Vom 27. Januar bis 1. Februar sind Konzerte in der Hauptstadt Seoul geplant.