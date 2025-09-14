Mit Brille oder ohne, Bluse oder Mantel, offenem Haaren oder Dutt: Sieben Frauen finden, dass sie der Schauspielerin Meryl Streep ziemlich ähnlich sehen - und traten bei einem Wettbewerb an.

Berlin - Die Oscar-Preisträgerin Meryl Streep hat in Berlin nun offiziell eine Doppelgängerin. Sieben Frauen nahmen am Samstagabend am Filmtheater Friedrichshain an einem Ähnlichkeitswettbewerb teil. Gewinnerin Ina setzte sich durch. Abgestimmt wurde per Applaus aus dem Publikum. Zuvor hatten die Teilnehmerinnen sich den Gästen bei einem kleinen Catwalk präsentiert.

Anschließend wurde der Film „Mamma Mia!“ gezeigt, in dem Streep die alleinerziehende Donna spielt, die mit ihrer Tochter Sophie (Amanda Seyfried) ein Hotel auf einer griechischen Insel betreibt.

Streep (76) ist eine der bekanntesten und angesehensten Schauspielerinnen Hollywoods, die nicht zuletzt für ihre außergewöhnliche Wandlungsfähigkeit gefeiert wird. Bekannt ist sie unter anderem für ihre Rollen als Mode-Chefin Miranda Priestly in „Der Teufel trägt Prada“ oder als britische Premierministerin Margaret Thatcher in „Die Eiserne Lady“.