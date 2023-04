Potsdam - Im Park Sanssouci in Potsdam sind Unbekannte auf das Dach der historischen Bildergalerie aus dem 18. Jahrhundert geklettert und haben Bauschmuck und Verzierungen beschädigt. Dort ist eine bedeutende Kunstsammlung untergebracht. Erst im Februar wurde auf der Neptungrotte in dem Park die Skulptur des Meeresgottes beschädigt.

Auf der Bildergalerie schlugen unbekannte Täter etwa an mehreren Putten Finger ab und beschädigten Vasen auf dem Dachsims, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten schätzte den materiellen Schaden auf 30.000 Euro. Der Bauschmuck soll vor der jüngsten Kontrollbegehung am 31. März beschädigt worden sein. Unklar war bislang, wie hoch der kunsthistorische Schaden ist, wie es hieß.

Ein Zusammenhang zu einer Beschädigung an der Neptungrotte in unmittelbarer Nähe der Bildergalerie werde geprüft, teilte die Polizei mit. An dem historischen Denkmal im Park Sanssouci machten sich Unbekannte an der Marmorskulptur des Meeresgottes zu schaffen. Einen gestohlenen Dreizack aus Kupfer konnte die Polizei später wieder finden.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen zur Bildergalerie gemacht haben. Auch Fotos oder Videoaufnahmen könnten helfen, die Tatzeit weiter einzugrenzen und die Täter zu finden. (Hinweise an die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331 5508 0).

Die Bildergalerie, die im Innern prachtvoll gestaltet ist, ist der Stiftung zufolge der älteste erhaltene Galeriebau Deutschlands. Friedrich der Große hatte sie von 1755 bis 1763/64 für seine Gemälde errichten lassen.