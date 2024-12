Cottbus - Verbotenes Zünden von Feuerwerkskörpern vor dem Jahreswechsel hat im südlichen Brandenburg Schäden und Polizeieinsätze ausgelöst. Es kam zu Bränden, darunter waren Mülltonnen und Container.

Ein Diebstahl von Feuerwerkskörpern im Wert von rund 50 000 Euro flog in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) auf. Die Pyrotechnik wurde in Berlin gestohlen, wie die Polizeidirektion Süd mitteilte. Der Händler erkannte seine Ware aber in Königs Wusterhausen wieder. Bei der Durchsuchung eines Geschäfts fand die Polizei Teile der gestohlenen Feuerwerkskörper. Der Ladeinhaber muss sich wegen des Verdachts der Hehlerei verantworten.

Zudem prüft die Polizei, ob in Schönefeld durch Zündeln mit Feuerwerkskörpern ein Wohnungsbrand verursacht wurde. Zwei Hauskatzen starben. Wie die Polizei mitteilte, gaben zwei 14 und 17 Jahre alte Jugendliche, die alleine in der Wohnung waren, an, der Brand sei vom Balkon ausgegangen. Sie hätten zuvor mehrere Böller knallen gehört. Experten der Kriminaltechnik und die Feuerwehr gehen aber davon aus, dass das Feuer im Wohnzimmer entstand. Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei.

In einer Wohnung in Bestensee (Dahme-Spreewald) entdeckte die Polizei bei einem Einsatz wegen eines Streits in einer Wohnung Pyrotechnik der Kategorien F3 und 4. Solches Feuerwerk darf nur mit besonderer behördlicher Erlaubnis gekauft und abgebrannt werden. Im normalen Handel ist Silvester-Feuerwerk der Kategorien F 1 und 2 zu haben.