Magdeburg, Deutschland
  3. Unfall: Quadfahrer aus Nordsachsen stirbt bei Unfall bei Wittenberg

Während einer Motorradverbandsfahrt hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Quad prallte gegen einen Baum. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Von dpa 18.08.2025, 08:27
Ein Quadfahrer ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild)
Ein Quadfahrer ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Kemberg - Ein 46 Jahre alter Quadfahrer aus Nordsachsen ist bei einem Unfall im Landkreis Wittenberg ums Leben gekommen. Seine 65 Jahre alte Mitfahrerin wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Quad sei am Sonntag während einer Motorradverbandsfahrt zwischen Naderkau und Schleesen von der Landstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer sei noch am Unfallort gestorben. Wie genau es zu dem Unfall kam, werde noch untersucht.