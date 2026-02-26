Mehr Präsenz: Am Leipziger Hauptbahnhof gehen Polizei, Stadt und Bahn jetzt gemeinsam auf Streife. Was soll das bringen?

Leipzig - Die Polizei, die Stadt und die Deutsche Bahn wollen am Leipziger Hauptbahnhof mit gemeinsamen Streifen für mehr Sicherheit sorgen. Die sogenannten Quattro-Streifen bestehen aus Beamten von Bundes- und Landespolizei sowie Mitarbeitern des Stadtordnungsdienstes und der DB Sicherheit. Die Viererteams gehen ab sofort auf gemeinsame Kontrollgänge im und um den Hauptbahnhof, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

„Wir möchten, dass sich die Fahrgäste und Reisenden im Leipziger Hauptbahnhof und in dessen Umfeld wohl und sicher fühlen. Mit der sichtbaren Präsenz von mehr Sicherheitskräften wollen wir diesem Anspruch gerecht werden“, erklärte Bahnhofsmanager Christian Schulz. Durch die gemeinsamen Streifen könnten Zuständigkeitsgrenzen überwunden werden.

Am Leipziger Hauptbahnhof waren laut Bundespolizei im vergangenen Jahr 859 Gewaltdelikte gezählt worden - bundesweit die meisten. Die Deutsche Bahn hat ein Sofortprogramm für mehr Sicherheit und Sauberkeit ins Leben gerufen. Im Rahmen des Programms will die Bahn an 35 stark genutzten Bahnhöfen mehr Sicherheitskräfte einsetzen. Dazu gehört auch der Leipziger Hauptbahnhof.