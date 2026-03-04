Salzwedel/Magdeburg - Nach dem Fund von Quecksilber auf einer Straße im Salzwedeler Ortsteil Cheine werden weitere Proben genommen. Um den Gefahrenbereich aktuell und genau definieren zu können, führe das Landesamt für Umweltschutz Halle weitere Proben des kontaminierten Bodenbereiches durch, teilte der Altmarkkreis Salzwedel mit.

Damit Bürgerinnen und Bürger möglichst schnell Gewissheit über mögliche Kontaminationen von Wohnräumen bekommen, sei zudem das Mobile Brandschutztechnische Labor des Instituts für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge angefordert. Die Spezialeinheit für ABC-Einsätze des Landes sollte noch am Mittwoch in Cheine eintreffen und in Wohnräumen Messungen vornehmen.



Der Quecksilberfund war auch Thema im Landtag in Magdeburg: Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD) zeigte Verständnis für die Sorgen der Anwohner. „Das sind Nachrichten, die die Menschen zurecht in Unruhe versetzen“, sagte er im Landtag. Das Ergebnis einer Probe, die nach dem Fund am 24. Februar genommen worden war, stehe aber noch aus. Die Landesregierung möchte auf den Bericht warten. Anschließend sollen Maßnahmen besprochen werden.

Die Linke-Fraktion teilte mit, dass die Einschätzung der Fachbehörden zu möglichen gesundheitlichen Risiken für Anwohnerinnen und Anwohner von zentraler Bedeutung sei. „Die Menschen vor Ort haben ein Recht auf vollständige Aufklärung und transparente Information.“ Umwelt- und Gesundheitsschutz müsse oberste Priorität haben.