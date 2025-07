Bad Salzdetfurth - Bei einem Verkehrsunfall in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 53 Jahre alter Autofahrer am Sonntagnachmittag auf der Solebadstraße unterwegs, als er beim Abbiegen einen E-Bike-Fahrer erfasste.

Der 49-jährige Radfahrer zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen am Kopf zu. Ersthelfer versorgten den Verletzten zunächst am Unfallort, bevor er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hildesheim gebracht wurde. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Laut Polizei trug der Mann keinen Helm, was die schweren Verletzungen begünstigt haben könnte.