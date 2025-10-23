weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  3. Emsland: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Beim Abbiegen passiert das Unglück: Ein Autofahrer in Geeste übersieht einen Radfahrer.

Von dpa 23.10.2025, 08:11
Ein 71 Jahre alter Radfahrer stößt mit einem Auto zusammen und wird schwer verletzt. (Symbolbild)
Ein 71 Jahre alter Radfahrer stößt mit einem Auto zusammen und wird schwer verletzt. (Symbolbild) Bodo Schackow/dpa

Geeste - Ein 71 Jahre alter Radfahrer ist mit einem Auto kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog ein 85 Jahre alter Autofahrer am Mittwochnachmittag in Geeste (Landkreises Emsland) nach rechts ab und übersah dabei den Fahrradfahrer. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.