  13-Jähriger schwer verletzt: Radfahrer fährt falsch – Kind bei Kollision schwer verletzt

Ein 13-Jähriger fährt auf dem Radweg und stößt mit einem älteren Radfahrer zusammen. Dieser war auf der falschen Seite unterwegs. Für den Jungen hat es gravierende Folgen.

Von dpa 21.02.2026, 11:07
Radfahrer fährt falsch – Kind bei Kollision schwer verletzt. (Symbolbild)
Radfahrer fährt falsch – Kind bei Kollision schwer verletzt. (Symbolbild) Robert Michael/dpa

Chemnitz - Ein 13-Jähriger ist in Chemnitz mit seinem Fahrrad schwer verletzt worden. Der Junge war mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war der 41-Jährige auf der falschen Seite auf dem Radweg unterwegs. Der 13-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.