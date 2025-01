In Erfurt möchte ein Autofahrer aus seinem abgestellten Wagen aussteigen. Dabei übersieht er einen herannahenden Radfahrer.

Erfurt - Ein Radfahrer ist in Erfurt gegen eine Autotür gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Ein Autofahrer übersah am Sonntagnachmittag beim Öffnen der Tür seines abgestellten Wagens den von hinten heranfahrenden Radfahrer, wie die Polizei mitteilte. Demnach stieß der 58 Jahre alte Radfahrer gegen die Tür und stürzte. Er wurde in eine Klinik gebracht. Gegen den 40 Jahre alten Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.