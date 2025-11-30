Wittenberg - In Wittenberg ist ein 39-Jähriger auf seinem E-Bike gegen eine Laterne gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann stand bei dem Unfall am Sonntagmorgen um 1.20 Uhr unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei mitteilte. Ein freiwilliger Alkoholtest habe einen Wert von 1,7 Promille ergeben. Der Radfahrer wurde den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden betrug laut Polizei etwa 500 Euro.