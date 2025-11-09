Berlin - Ein Fahrradfahrer hat in Berlin-Weißensee ein fünfjähriges Kind angefahren und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, erlitt das Kind eine Kopfverletzung und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Den Angaben nach das Kind am Samstagvormittag zwischen geparkten Autos auf den Radweg gelaufen. Der Radfahrer erfasst es und flüchtete danach.