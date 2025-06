Die Polizei hält in Burg einen Radfahrer an. Ein Alkoholtest fällt positiv aus. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Burg - Die Polizei hat in Burg (Landkreises Jerichower Land) einen Radfahrer mit über vier Promille Atemalkohol aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife stoppte den radelnden Betrunkenen am Sonntagabend und kontrollierte ihn, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Atemalkoholtest wurde der Mann in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht.

Dem Beschuldigten wurde den Angaben zufolge die Weiterfahrt mit jeglichem Fahrzeug untersagt. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Ab einem Alkoholwert von vier Promille ist nach Angaben des Suchtberatungsprojekts „drugcom.de“ mit Lähmungen, Koma mit Reflexlosigkeit, unkontrollierten Ausscheidungen, Atemstillstand und Tod zu rechnen.