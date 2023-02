Radfahrer stirbt bei Unfall an der Grenze zu Niedersachsen

Ein Schild Notaufnahme hängt an einem Krankenhaus.

Sassenberg - Bei einem Unfall in Sassenberg im Kreis Warendorf ist am Donnerstag ein Radfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 80-Jährige auf der Bundesstraße 475 unterwegs, als er plötzlich vom Standstreifen nach links auf die Fahrbahn geriet. Dort erfasste ihn der Transporter eines 23-Jährigen aus Georgsmarienhütte. Der Radfahrer starb noch am Unfallort. Unfallexperten des Polizeipräsidiums Münster haben die Ermittlungen übernommen. Zuvor hatte die „Die Glocke“ online über den Unfall berichtet.