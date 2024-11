Erneut stirbt in Berlin ein Mensch bei einem Zusammenstoß auf einer Straße. Der beteiligte Autofahrer fährt laut Polizei mit „mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit“.

Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenberg

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin ist ein Radfahrer gestorben. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto in Berlin-Lichtenberg ist ein Radfahrer gestorben. Der tödliche Unfall ereignete sich in der Nacht zu Dienstag gegen Mitternacht. Nach Angaben der Polizei soll der 20-jährige Autofahrer deutlich zu schnell gefahren sein. Der 38-jährige Radfahrer soll die Landsberger Allee überquert haben, als es auf Höhe der Judith-Auer-Straße zu dem Zusammenstoß mit dem Wagen kam. Die Zeitung „B.Z.“ berichtete von einem Trümmerfeld auf der Straße, das sich über 100 Meter hinzog.

Mit dem Unfall stieg die Zahl der Toten im Straßenverkehr in Berlin in diesem Jahr auf 49. Davon waren 21 Fußgänger, 11 Radfahrer, 7 Motorrad- oder Rollerfahrer, 6 Autofahrer oder Insassen und 4 mit weiteren Verkehrsmitteln unterwegs. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Verkehrstoten mit 33 vergleichsweise niedrig. In den Vorjahren lag sie zwischen 34 und 56.